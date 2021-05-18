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    Bayburt’ta hayvan pazarı, yeniden açıldı

    Bayburt’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatılan modern canlı hayvan pazarı, “kademeli normalleşmenin” başlamasıyla birlikte bugün itibarıyla yeniden faaliyete geçti.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 10:42
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    Bayburt’ta hayvan pazarı, yeniden açıldı

    Hayvancılığın gelişmiş olduğu kentlerden Bayburt’ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan ‘tam kapanma’ sürecinde canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatılmıştı.

    KADEMELİ NORMALLEŞME İLE BİRLİKTE HAYVAN PAZARI DA AÇILDI

    Hayvan pazarında her türlü tedbirlerin alındığını ifade eden belediye yetkilileri, kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte 18 Mayıs Salı günü saat 06.00 itibarıyla hayvan pazarını yeniden hizmete açtıklarını kaydetti.

    Bayburt’ta hayvan pazarı, yeniden açıldı #1

    Bayburt’ta hayvan pazarı, yeniden açıldı #2

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