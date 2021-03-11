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    Meteorolojiden zirai don uyarısı

    Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren zirai don yaşanabilir.
    • AA
    • 11.03.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 17:43
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    Meteorolojiden zirai don uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, geceden başlayarak pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don olacağı tahmin ediliyor.

    "VATANDAŞLAR TEDBİRLİ OLMALI"

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre başta üreticiler olmak üzere ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Meteorolojiden zirai don uyarısı #1

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