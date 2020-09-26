60 yaşında kendi işini kurdu, komşularını istihdam etti

Ankara’nın Nallıhan İlçesinde yaşayan 70 yaşındaki Remziye Bayındır, 10 yıl önce kendi ailesi için yaptığı ilçenin meşhur ekmeklerini, pazarlamak için kendi işinin patronu oldu.

Remziye Bayındır, annesinden öğrendiği ve yıllarca ailesi için hazırladığı meşhur cevizli ekmeği, şimdi Türkiye’nin dört bir yanına gönderen Bayındır, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki iş yerinde komşularını istihdam ediyor.

Çalışkanlığıyla gençlere taş çıkaran 70 yaşındaki Bayındır, siparişlere yetişemeyince kendi gibi ev hanımı olan komşularını iş yerinde istihdam etti.

ODUN ATEŞİNDE PİŞİRDİKLERİ CEVİZLİ EKMEKLE İLÇENİN TANITIMINA KATKI SUNUYOR

Odun ateşinde pişirdikleri cevizli ekmeklerin ünü Türkiye’ye yayılan kadınlar, Nallıhan’ın tanıtımına da katkı sağlıyor.

Yarım asırlık tecrübesiyle bu işi yapmaya karar verdiğini belirten Remziye Bayındır, iş yerinde temizliğe büyük önem veriyor. Müşteriler ise gönül rahatlıkla alışveriş yapıyor. Fırında 800 ekmek pişiriliyor bu sayı sipariş durumlarında ikiye katlanıyor.

HAMUR BİTİNCE MESAİ DE BİTİYOR

Mesaiye sabah 7 de başlayan kadınlar, akşam da hamurları ne zaman biterse akşam 6-7 arasında paydos ediyor.

"ŞEHİR DIŞINDAN İSTEYEN OLURSA KARGO İLE GÖNDERİMİNİ SAĞLIYORUZ"

Köyde yetiştiği için çok küçük yaşlarda ekmek yapımına başladığını kaydeden Bayındır, “Küçüklüğümden beri ekmek yapıyorum. Bu fırında ekmek yapıyoruz, börek yapıyoruz, içli ekmeklerimiz oluyor. Nallıhan’ın meşhur katmerli cevizli ekmeği şimdi fırın çok olduğu için her yerde kolaylıkla bulunuyor. Şehir dışından isteyen olursa da kargo ile gönderimini sağlıyoruz.

FIRINDA 3 KADIN İSTİHDAM EDİLİYOR

Bu ekmek şu şekilde hazırlanıyor; ekmek içinde ceviz var, soğan var, maydanoz var, pul biber var tuz var. Üç pazı hamurdan oluyor bu ekmek. Ekmek pazılarını açarak içlerini hamura seriyoruz ardından hamuru toplayarak bir kat oklava yardımı ile yazarak topluyoruz ve pişmesi için fırına gönderiyoruz. Hal böyle olunca sipariş de çok oluyor. Bu fırında 3 kadın istihdam ediyor. Gününe göre 4 kadının da çalıştığı oluyor." dedi.

"ÖNCEDEN AİLEMİZ İÇİN YAPTIĞIMIZ EKMEKLER ŞİMDİ TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA GİDİYOR"

Talep edildiğinde farklı ekmekler hazırladıklarını belirten Bayındır, "Çeşidimiz çok ekmekte haşhaşlı, kıymalı, soğanlı, peynirli, patatesli Herkes ne arzu ederse onları da yapıyoruz. Bu fırında biz her şeyi deniyoruz. En çok patatesli peynirli haşhaşlı, kaşarlı, sucuklu her çeşit ekmeğimiz var ama en özeli katmerli ekmeğimiz tabi ki. İşimizi büyütme konusunda bize bazı teklifler geliyor Ankara Eskişehir’den ama burası bize yetiyor 2 dükkanımız olduğu için." diye konuştu.

"ANNELERİMİZDEN KALAN TARİFLERLE YAPTIK BU EKMEĞİ"

İşini severek yaptığını bildiren Bayındır, "Bu ekmek Nallıhan var olduğundan beridir var. Nesilden nesile aktarılmış bu ekmek. Nallıhan’da herkes yapar bu ekmeği. Biz tabi annelerimizden kalan tariflerle yaptık bu ekmeği. Ekmeklerimizde kesinlikle katkı maddesi yok. İçerisinde maya, tuz, un ve su var. Ekmeğimiz derin dondurucuya konulduğunda en az 1 yıl tazeliğini kaybetmeden durabiliyor. Dışarıda ise hava durumuna göre ortalama oda sıcaklığında 1 haftaya yakın dayanabilmekte." şeklinde konuştu.

"BU İŞİ YAPMADAN ÖNCE TARLA İŞLERİNE GİDİYORDUM"

6 yıldır fırında çalıştığını belirten Nuriye Sayıcı, “Bu işi yapmadan önce tarla işlerine gidiyordum. Burada olmak aile ekonomisine katkıda bulunmamı sağlıyor. Bizler burada bildiğimiz bir işi yaptığımız için zorluk çekmedik. Bilmediğimiz bir iş olsaydı haliyle zorluk çekerdik ama bildiğimiz için sorun olmadı.” dedi.

"KIZIMI VE OĞLUMU BURADA ÇALIŞARAK OKUTTUM"

İşini severek yaptığını kaydeden Nurşen Kaya, “7 senedir burada çalışıyorum. Mesleğimizin zor yanları var tabii ki sıcakta çalışıyoruz. Çoluk çocuğumuza ekmek götürmek için. Kızımı ve oğlumu burada çalışarak okuttum, eşimle birlikte. En çok bizi zorlayan şey sıcak oluyor, başka şey yormuyor.” ifadelerini kullandı.