Benzine bir zam daha geliyor

Benzine bir zam daha geliyor

Benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Artış pompaya da yansıyacak.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da bir iniyor bir çıkıyor.

Yine vatandaşı üzecek ve cepleri yakacak bir haber geldi.

Benzine bir zam daha

Benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor.

Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

İstanbul’daki fiyat

Zammın ardından İstanbul'da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruşa yükselecek.

Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorinin fiyatı

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.