Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor

Küresel piyasalarda, beklentilerden iyi gelmeye devam eden 3. çeyrek finansal sonuçlarla risk iştahı yüksek seyretmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda, enflasyon baskıları ve yükselişine devam eden uzun dönemli tahvil faizleri risk unsuru olarak dikkati çekiyor.

Dün, küresel pay piyasalarında etkili olan alıcılı seyir Asya borsalarıyla yeni güne de taşındı.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,67 ile 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine çıksa da, şimdilik şirket karlılıklarına yönelik iyimserlikle bu fiyatlamanın pay piyasalarına yansımadığı görülüyor.

EMTİA FİYATLARI VE DOLAR DÜŞÜŞ EĞİTİMİNDE

Emtia fiyatları ve dolar endeksi yeni günde düşüş eğiliminde hareket ederken, Brent petrolün varil fiyatı 84,1 dolar, bakırın libresi yüzde 2'nin üzerinde değer kaybıyla 4,69 dolar ve dolar endeksi 93,7 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa tarafında ise gözler bugün Euro Bölgesi ve İngiltere'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi.

EURO/DOLAR PARİTESİ YÜZDE 0,1 ARTIŞLA 1,1650 SEVİYELERİNDE

Euro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1650 seviyelerinde bulunurken, Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni güne karışık seyirle başladığı görülüyor.

KÖMÜR FİYATLARI REKOR SEVİYEDE

Elektrik üretiminin önemli bir kısmını kömürden karşılayan Çin'de, yeşil enerjiye dönüş için atılan adımların kömür arzını daraltmasının ardından yaklaşan kış mevsimi ve enerji arzına ilişkin endişelerle artan kömür ihtiyacı kömür fiyatlarını rekor seviyelere çıkarmıştı.

Dolar/yuan paritesinin 6,39'la hazirandan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ise öne çıkan bir başka gündem maddesi.

BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarına paralel yükseldi ve günü yüzde 0,86 artışla 1.429,85 puandan tamamladı.

DOLAR/TL TARİHİ ZİRVESİNDEN GERİ DÖNDÜ

Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada 9,3765 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından gerileyerek günü yüzde 0,36 azalışla 9,3012'den tamamladı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,3020 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere ve Euro Bölgesi'nde TÜFE, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 İngiltere, eylül ayı TÜFE

09.00 Almanya, eylül ayı ÜFE

10.00 Türkiye, eylül ayı yurt dışı ÜFE

12.00 Euro Bölgesi, eylül ayı TÜFE

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu