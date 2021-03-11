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    Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

    Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda değişikliğe gitmedi.
    • AA
    • 11.03.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 16:21
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    Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

    Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarını açıklayarak  piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmediğini duyurdu.

    ECB'nin faiz kararı, bugün için küresel ekinomi tarafından merakla beklenen verilerdendi.

    ECB faizi sabit tuttu

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