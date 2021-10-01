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ABD, geçici bütçe tasarısını onayladı
ABD'de uzun zamandır tartışılan ve onaylanmaması halinde hükümetin kapanmasına yol açacak geçici bütçe tasarısının onayladığı duyuruldu.
- AA
- 01.10.2021 - 08:57
ABD'de hükümetin harcamalarını destekleyen bütçe bitmiş, yeni bir bütçe de geçirdiği onay aşamalarda engelle karşılaşmıştı. ABD'li yetkililerde geçici bütçenin onaylanmayacağı endişesi hakimdi.
Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi.
Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 175 vekil tasarının aleyhinde, 254 vekil ise lehinde oy kullandı.
BIDEN'IN İMZASI BEKLENİYOR
Tasarı, ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasının ardından yürürlüğe girecek.
Geçici bütçe tasarısının 2021 mali yılının sona ereceği bu gece yarısından önce onaylanmasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçilmiş olacak.