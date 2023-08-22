63 milyon kullanıcısı var! E-Devlet'e giriş sayısı 3 milyardan fazla Resmi işlemleri kendisine ait şifre ile giren toplam 63 milyon 612 bin 765 kullanıcıya ulaşan e-Devlet, hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.

AA E-Devlet'le pek çok işlem kolaylıkla yapılabiliyorken zamandan ve kağıttan tasarruf sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet'teki işlem sayısı hakkında bilgi verdi. Bu yılın ağustos ayı itibarıyla e-Devlet uygulamasına bugüne kadar yapılan girişin 3 milyarı aştığını bildirdi. Ofis'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, e-Devlet'e bu yıl ağustos itibarıyla giriş sayıları açıklandı. Ağustos 2023 itibarıyla 'Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı'na toplam giriş sayısı 3 milyarı aştı. Yıl sonu hedefi 4,5 milyar kullanıcı girişi Yıl sonu hedefimiz ise 4,5 milyar kullanıcı girişi. 63 milyon 612 bin 765 kullanıcıya ulaşarak hizmet kalitesini her geçen gün artıran dijitalin yüzyılının parlayan yıldızı e-Devlet Kapısı, ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı.