Asya borsalarında endeksler geriledi

Ramazan Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemler durdu. Ancak küresel piyasalarda işlemler devam ediyor.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamlamasının ardından, kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 artışla 33.061,50 puana yükselmişti.

Asya borsaları da bugün itibarı ile Çin, Japonya ve Hindistan borsalarının kapalı olduğu günde hafif satıcılı seyir izledi.

Fed'in kararı bekleniyor

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları öncesinde küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Çin'de koronavirüsün etkisi devam ediyor

Çin'de devam eden koronavirüs salgınının başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, konuya ilişkin gelişmelerin Asya genelindeki risk algısı üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Endeksler düşüşte

AA'nın haberine göre, söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,26 düşüşle 2.680 puan olurken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,16 azalışla 21.065 seviyesinde bulunuyor.