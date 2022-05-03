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- Asya borsalarında endeksler geriledi
Asya borsalarında endeksler geriledi
- 03.05.2022 - 10:59
- Güncelleme : 03.05.2022 - 11:00
New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamlamasının ardından, kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 artışla 33.061,50 puana yükselmişti.
Asya borsaları da bugün itibarı ile Çin, Japonya ve Hindistan borsalarının kapalı olduğu günde hafif satıcılı seyir izledi.
Fed'in kararı bekleniyor
Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları öncesinde küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.
Çin'de koronavirüsün etkisi devam ediyor
Çin'de devam eden koronavirüs salgınının başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, konuya ilişkin gelişmelerin Asya genelindeki risk algısı üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.
Endeksler düşüşte
AA'nın haberine göre, söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,26 düşüşle 2.680 puan olurken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,16 azalışla 21.065 seviyesinde bulunuyor.