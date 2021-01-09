Altın fiyatları düşüşte

Yatırımcılar için güvenli liman olan ve vatandaşların da yoğun ilgisini çeken altın, ABD'de yaşanan sosyal olayların etkisi ile doların düşüşüne paralel olarak değer kaybı yaşıyor.

İç piyasada altın fiyatları ons fiyatındaki gerileme ile dolar kuruna da bağlı olarak düşüşe geçti. Perşembe günü kapanışta 454 lira seviyesinde olan gram altın haftanın son gününde 448 liradan işlem gördü.

ALTIN HAFTAYI 448 LİRADAN KAPATTI

Yaklaşık iki haftadır düşüş eğiliminde olan altın, haftanın son gününde 448 liradan işlem gördü. Dolar/TL paritesi ve küresel piyasalarda ons fiyatlarının gerilemesinden dolayı iç piyasada da yön aşağı döndü.

GRAM ALTIN 438,21 LİRA

Gram altın, piyasaların kapalı olduğu bugünkü tabloda alış 438,11 lira, satış 438,21 lira; çeyrek altın alış 712 lira, satış 722,20; ons alış 1.847,71 lira satış ise 1.848,17 lira ile ifade ediliyor.

“DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK”

Düşüşün devam edeceği öngörülüyor. Atının düşüşü ile birlikte vatandaşın altına talebi arttığını söyleyen kuyumcu esnafı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altının talep gördüğünü belirtti.

“ABD’DEKİ BELİRSİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR”

Altın fiyatlarının düşüşe geçtiğini belirten kuyumcu Serkan Tunçbilek, “Altındaki düşüşün en büyük sebebi ABD’deki belirsizlikten kaynaklanıyor. Bunun yanında aşı haberlerinin gelmesi, vaka sayılarının düşmesi ve altının ons fiyatının da gerilemesi etkili oluyor. Bu düşüş devam edebilir ancak yaz ayının ve düğün sezonun açılmasıyla 500 liranın üzerinde ivme bekleniyor.

GRAM VE CUMHURİYET ALTININA YOĞUN TALEP

Altın fiyatlarının düşmesiyle çeyrek, gram ve Cumhuriyet altınına yoğun talep var.” şeklinde konuştu.