7 Nisan'da döviz fiyatları! Dolar/TL 19,26 seviyesinde

Döviz rakamları fiyatlamaların odağında kalmaya devam ediyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 19,2558'den tamamladı.
Bugün açıklanacak ABD istihdam raporundaki verilerin, varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Dolar/TL, 19,2600
Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 19,2600'dan işlem görüyor.
Euro/TL 23,9560
Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın hemen altında 21,020'den, sterlin/TL ise 0,2 azalışla 23,9560'tan satılıyor.
Dolar endeksi, 101,5
Dolar endeksi, şu sıralarda 101,5 ile önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde dengeleniyor.
Euro/dolar paritesi 1,0920
Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0920'den alıcı buluyor.
Dolar destek ve direnç konumu
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.