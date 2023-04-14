737 MAX uçaklarının teslimatının durdurulması sonrası Boeing hisseleri çakıldı Tedarikçi sorunu nedeniyle bazı 737 MAX uçaklarının teslimatının durdurulması sonrası ABD'li uçak üreticisi Boeing'in New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.

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ABD'li uçak üreticisi Boeing, bir tedarikçiden kaynaklanan parça uyum sorunun tespit edilmesinin ardından bazı 737 MAX uçaklarının teslimatlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu tedarikçinin bazı 737 MAX uçaklarının arka gövde bölümüne iki bağlantı parçasının montajı sırasında standart olmayan bir üretim sürecinin kullanıldığını ve gerekli spesifikasyonlara uyumsuzluk potansiyeli yarattığını bildirdiği ifade edilmişti.

Bu durumun acil bir uçuş güvenliği sorunu olmadığına işaret edilen açıklamada hem üretimdeki hem de depoda teslim edilmemiş olan önemli sayıda 737 MAX uçağını etkileyebileceği kaydedilmişti.

Hisseler çakıldı

Şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.

Öte yandan Boeing'in tedarikçilerinden Spirit AeroSystems, 737'nin bazı modellerinin arka kısmında bir kalite sorunun tespit edildiğinin Boeing'e bildirildiğini açıklamıştı.

Spirit AeroSystems'in hisselerindeki değer kaybı da yüzde 19'u aştı.