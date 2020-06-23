Berat Albayrak konuşuyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ekonomide toparlanmaya yönelik pozitif işaretler var.

İktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü bir şekilde görüyoruz.

Üzerinde çalıştığımız yeni istihdam paketi, önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde resetlemeye devam edecek.

Düşük maliyetli konut kredisi 133 bin başvuruyu geçti, 101 binin üzerinde vatandaşımıza 25 milyar TL üzerinde tahsis yapıldı.



Salgın ihracatımızı olumsuz yönde etkilemişti. İhracatta da düzelmeler başladı.

Türkiye'nin bu süreçten 'V' şeklinde bir toparlanma ile çıkarak potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz.

Türkiye olarak çok güzel bir sınav verdik.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 280 milyar TL'yi aştı. Milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz.

Yerli üretim ve ihracatın finansmanına yönelmemiz lazım. Yerli üretimi destekleyin."

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