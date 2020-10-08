8 Ekim: Dolar, euro, sterlin son durum

Dolar 7.88 lira, euro 9.28 lira, sterlin 10.20 liradan güne başladı.

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle çarşamba günü yeni tarihi yüksek düzelere yükselen dövizler, 8 Ekim'de yeni güne de bu düzeylerde başlangıç yaptı.

Dolar 7.89 lirayı görürken, euroda yeni yüksek düzey 9.29 lirayı, sterlinde de 10.21 lirayı buldu.

DÖVİZ PİYASASINDAKİ İŞLEMLER

Dolar en düşük 7.8628 lira ve en yüksek 7.8912 lirayı gördükten sonra, 7.88-7.89 lira aralığında, euro en düşük 9.2582 lira ve en yüksek 9.2970 lirayı gördükten sonra, 9.28-9.29 lira aralığında, sterlin ise en düşük 10.1807 lira ve en yüksek 10.2147 lirayı gördükten sonra 10.20-10.21 lira aralığında hareket ediyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Küresel piyasalarda 1.17595 -1.17800 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.17595 düzeyindeydi.