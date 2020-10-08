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    8 Ekim: Dolar, euro, sterlin son durum

    Dolar 7.88 lira, euro 9.28 lira, sterlin 10.20 liradan güne başladı.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 09:23
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 09:23
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    8 Ekim: Dolar, euro, sterlin son durum

    Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle çarşamba günü yeni tarihi yüksek düzelere yükselen dövizler, 8 Ekim'de yeni güne de bu düzeylerde başlangıç yaptı.

    Dolar 7.89 lirayı görürken, euroda yeni yüksek düzey 9.29 lirayı, sterlinde de 10.21 lirayı buldu.

    8 Ekim: Dolar, euro, sterlin son durum #1

    DÖVİZ PİYASASINDAKİ İŞLEMLER

    Dolar en düşük 7.8628 lira ve en yüksek 7.8912 lirayı gördükten sonra, 7.88-7.89 lira aralığında, euro en düşük 9.2582 lira ve en yüksek 9.2970 lirayı gördükten sonra, 9.28-9.29 lira aralığında, sterlin ise en düşük 10.1807 lira ve en yüksek 10.2147 lirayı gördükten sonra 10.20-10.21 lira aralığında hareket ediyor.

    8 Ekim: Dolar, euro, sterlin son durum #2

    EURO/DOLAR PARİTESİ

    Küresel piyasalarda 1.17595 -1.17800 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.17595 düzeyindeydi.

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