Gemi ve yat sektörü ihracat artışında lider

TİM tarafından kategoriler bazında derlenmiş 27 sektör arasında bu yılın 11 ayında en fazla ihracat artıran sektör, yüzde 27,5 ile yine gemi ve yat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlenen verilere göre, 2019'un Ocak-Kasım döneminde 931 milyon 165 bin dolar düzeyinde bulunan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı sürecinde 1 milyar 187 milyon dolara ulaştı.

SEKTÖR 142 NOKTAYA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Söz konusu dönemde ihracat artışında yüzde 27,5'i yakalayan sektör, bu oranla lokomotif olarak nitelendirilen birçok sektörü geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Sektörün, yılın 11 aylık döneminde ülke ve serbest bölgeden oluşan toplam 142 noktaya ihracat gerçekleştirmesi dikkati çeken bir başka unsur oldu.

İSTANBUL BAŞI ÇEKTİ

Yılın 11 ayında Türkiye'nin 32 kentinden ürün ihraç eden gemi ve yat sektörünün bu dönemdeki toplam ihracatının 736 milyon 415 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi.

EN FAZLA İHRACAT MARŞAL ADALARI'NA

Gemi ve yat sektörünün yılın 11 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Marşal Adaları oldu. Marşal Adaları'na 229 milyon 70 bin dolarlık ihracat yapılırken, söz konusu ülke toplam ihracatın yüzde 19,3'ünü karşıladı.

Marşal Adaları'nı 228 milyon 441 bin dolarla Norveç, 139 milyon 912 bin dolarla Rusya, 82 milyon 587 bin dolarla Malta, 50 milyon 893 bin dolarla Lüksemburg takip etti.

714.2 MİLYON DOLARLIK GEMİ İHRAÇ ETTİK

Gemi ve yat sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, yılın 11 ayında sektörün ihracatına en büyük katkıyı 714 milyon 200 bin dolarla geminin verdiği görülürken, bunu 141 milyon 400 bin dolarla yat, tekne ve bot takip etti. Bu dönemde, 136 milyon dolarlık römorkör, 102 milyon dolarlık feribot, 39 milyon 700 bin dolarlık deniz tankeri, 34 milyon 600 bin dolarlık gemi yan sanayi ihracatı gerçekleşti.