81 ilde market denetimi: KDV indirimini yansıtmayan yandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 81 ildeki Ticaret Müdürlüklerine talimat verildiğini söyleyerek, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel tüketim maddelerinden alınan yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini duyurdu.

Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

İNDİRİM GELMESİ BEKLENEN ÜRÜNLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra KDV indirimi yapılan temel gıda ürünleri de belli oldu.

Buna göre peynir, zeytin, yumurta, çay, et, süt, pirinç, sebze ve meyveler, bakliyat ürünleri, protein ve yağ gibi besinlere indirim gelmesi bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ İTİBARİYLE DENETİMLER SIKLAŞIYOR

Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş, önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Muş, gıda ürünlerindeki düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri hızlıca alacaklarını söyledi.

81 ildeki Ticaret Müdürlüklerine talimat verildiğini dile getiren Bakan Muş, “Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız” dedi.

“EN AĞIR YAPTIRIMLARI UYGULAYACAĞIZ”

KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere de kötü haberi veren Bakan Muş, “Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmi Gazete'de