835 bin esnaf bu yıl beyanname vermeyecek

Kazançları basit usulde tespit edilen 835 bin küçük esnafın kazançları ilk kez vergiden istisna oldu.

TBMM'de kabul edilen 7338 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre, kazançları basit usulde tespit edilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 835 bin küçük esnafın gelirleri, bu yıl ilk kez vergiden muaf tutuldu.

KAZANÇLAR GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLACAK

Bu değişiklikle kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettikleri ticari kazançları, gelir vergisinden istisna kılındı. Böylece basit usule tabi mükellefler, 2021 yılı ticari kazançları üzerinden bu yıl gelir vergisi beyannamesi vermeyecek.





BASİT USUL NEDİR

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, kendi işinde çalışan ve yıllık kira bedeli 2021 yılı için büyükşehirlerde 12 bin lira, diğer yerlerde 7 bin 600 lirayı aşmayan ve aynı yıl için satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar açısından alış tutarı 150 bin lirayı, satış tutarı 240 bin lirayı aşmayan, hizmet işiyle uğraşanlardan gayrisafi iş hasılatı 76 bin lirayı geçmeyen küçük esnaflar "basit usul" kapsamında yer alıyor.

İSTİSNA KAZANÇLAR GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE DAHİL EDİLMEYECEK

Söz konusu mükellefler, istisna kapsamına alınan bu kazançları için yıllık beyanname vermeyecekleri gibi, kira gibi diğer gelirleri için mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda dahi istisna olan kazançlarını bu beyannameye dahil etmeyecek.

Kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmayacak. Alınan ve verilen belgelerin kayıtları "aracılık ve sorumluluk sözleşmesi" düzenlenen meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulacak.

Ayrıca vergi tevkifatı yapılmayacak, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmeyecek ancak sigortalı çalışanları bildirmekle yükümlü olanların muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermesi gerekecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da konuya ilişkin detaylı bilgileri içeren "Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi"ni www.gib.gov.tr adresinde yayınladı.