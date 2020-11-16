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    Bundesbank, ikinci dalganın Alman ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi

    Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), koronavirüs salgınında ikinci dalgaya yönelik ülke ve yurt dışında kasım ayındaki tedbirler nedeniyle ekonomiden endişeli.
    • AA
    • 16.11.2020 - 16:04
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 16:12
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    Bundesbank, ikinci dalganın Alman ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi

    Almanya, dünyanın en dinamik ekomilerinden biri olmanın dışında Türkiye'nin de ihracat noktasında çok önemli bir pazarı.

    Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), koronavirüs salgınında ikinci dalgaya yönelik ülke ve yurt dışında kasım ayındaki tedbirler nedeniyle Alman ekonomisinin duraklayacağını veya daralacağını açıkladı.

    "KISITLAMALAR, TOPARLANMAYI ETKİLEYECEK"

    Bundesbank'ın ekonomiye yönelik kasım ayı raporunda, Alman ekonomisinde yılın geri kalanında toparlanmanın ihracatın, yemek ve konaklama sektörlerinin; koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik yeni kısıtlamalardan etkilenmesi nedeniyle devam etmeyeceği belirtildi.

    Bundesbank, ikinci dalganın Alman ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi #1

    "EKONOMİ DURAKLAYABİLİR YA DA DURABİLİR"

    Bundesbank'ın raporunda, "Genel ekonomik performans, yazın çok güçlü bir büyümenin ardından duraklayabilir veya daralabilir." denildi.

    Alman ekonomisinde son çeyrekteki olası gevşemenin bahar aylarında görülen kadar olmayacağı vurgulanan raporda, koronavirüse karşı bir aşının geliştirilmesinin, salgını kontrol altına almakla ekonomiyi açık tutmak arasında yakın zamanda bir "denge" bulma umutlarını artırdığı kaydedildi.

    Raporda, gelecekteki iş ve gelir kaybı endişesinin çok yüksek tasarruflara sebep olacağı belirtildi.

    Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 9,3 küçülmesinin ardından hanehalkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 genişlemişti.

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