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    Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü açıkladı.
    • AA
    • 23.10.2021 - 02:47
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    Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından  yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B+/B", yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-/B" olarak teyit edildiği bildirildi.

    Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olarak korunduğu belirtilen açıklamada, ihracattaki güçlü toparlanma ve yurt içi ekonomik faaliyetlerin koronavirüs salgınına karşı dirençli kalmasıyla bu yıl yüzde 8,6 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

    GSYH ORANININ YÜZDE 34 OLMASI BEKLENİYOR

    Açıklamada, net kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının bu yılın sonunda yüzde 34'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

    Devam eden risklerin Türkiye'nin özel sektörünün esnekliği ve gerektiğinde maliye politikası yanıtı için yer bırakan yönetilebilir net genel kamu borcu stoku ile kısmen dengelendiğine işaret edilen açıklamada, ülkenin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle merkez bankasının net döviz rezervlerinin tahminlerin ötesinde güçlenmesi halinde not yükseltmesinin düşünülebileceği ifade edildi.

    Standard & Poor s, Türkiye nin kredi notunu açıkladı #1

    TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

    Açıklamada, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerin ülkenin çeşitlendirilmiş ekonomisi ve geçmişte dış şoklar ile ülke içi ekonomik sıkıntıları atlatan özel sektörü tarafından desteklenmeye devam ettiği kaydedildi.

    Türkiye'nin diğer gelişmekte olan piyasalardan daha hızlı toparlandığına dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl büyümeye devam ettiği aktarıldı.

    Açıklamada, Kovid-19 salgının Türkiye ekonomisi için oluşturduğu doğrudan risklerin azaldığı belirtilerek Türkiye'nin mali pozisyonun diğer birçok yükselen piyasa ekonomisiyle karşılaştırıldığında güçlü kalmaya ve ülke kredi notlarını desteklemeye devam ettiği ifade edildi.

    Standard & Poor s, Türkiye nin kredi notunu açıkladı #2

    GELECEK YILLARDA BÜYÜME TAHMİNLERİ

    Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 8,6, 2022'de yüzde 3,3, 2023 ve 2024'te yüzde 3,1'er büyüyeceği öngörüldü.

    ENFLASYON VE İŞSİZLİK TAHMİNİ

    Ülkedeki işsizlik oranın ise 2021'de yüzde 12,6, 2022'de yüzde 12,2, 2023'te yüzde 11,2 ve 2024'te yüzde 11 olacağı tahmin edildi.

    Enflasyonun da bu yıl yüzde 17,3, 2022'de 12, 2023'te yüzde 9,5 ve 2024'te yüzde 9,2 olacağı öngörüldü.

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