Ocak ayı sanayi üretimi açıklandı

TÜİK, 2021 yılı Ocak ayı sanayi üretim endeksini internet sitesi üzerinden yayınladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4, aylık yüzde 1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4, aylık ise yüzde 1 arttış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.

BEKLENTİ YÜZDE 8,5 ARTMASI YÖNÜNDEYDİ

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin, ocak ayında devam eden koronavirüs salgını önlemlerine rağmen yüzde 8,5 artış ile yükselişini sekizinci aya taşıması bekleniyordu.