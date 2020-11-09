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    9 Kasım: Dolar, euro ve sterlin son durum

    Koronavirüsün ekonomiye yönelik izleri silinmeye çalışılırken, bu durumun dövize nasıl yansıyacağı merak ediliyor.
    • AA
    • 09.11.2020 - 10:02
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 10:38
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    9 Kasım: Dolar, euro ve sterlin son durum

    ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'ın zaferiyle tamamlanması sonrası pozitif başlayan yeni haftada, ABD dahil dünya borsaları iyimser havanın oluşturduğu eğilimle pozitif ilerliyor.

    İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları güne böyle başladı:

    İSTANBUL           ALIŞ                       SATIŞ

    ABD Doları          8,3090                   8,3757

    Euro                      9,9970                   9,9693

    Sterlin                   11,0470                11,1030

    ANKARA ALIŞ                       SATIŞ

    ABD Doları          8,3750                   8,4300

    Euro                      9,9550                   10,0150

    Sterlin                   10,9870                11,1870

    9 Kasım: Dolar, euro ve sterlin son durum #1

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