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9 Kasım: Dolar, euro ve sterlin son durum

9 Kasım: Dolar, euro ve sterlin son durum

Koronavirüsün ekonomiye yönelik izleri silinmeye çalışılırken, bu durumun dövize nasıl yansıyacağı merak ediliyor.