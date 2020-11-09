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- 9 Kasım: Dolar, euro ve sterlin son durum
9 Kasım: Dolar, euro ve sterlin son durum
Koronavirüsün ekonomiye yönelik izleri silinmeye çalışılırken, bu durumun dövize nasıl yansıyacağı merak ediliyor.
- AA
- 09.11.2020 - 10:02
- Güncelleme : 09.11.2020 - 10:38
ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'ın zaferiyle tamamlanması sonrası pozitif başlayan yeni haftada, ABD dahil dünya borsaları iyimser havanın oluşturduğu eğilimle pozitif ilerliyor.
İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları güne böyle başladı:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,3090 8,3757
Euro 9,9970 9,9693
Sterlin 11,0470 11,1030
ANKARA ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,3750 8,4300
Euro 9,9550 10,0150
Sterlin 10,9870 11,1870