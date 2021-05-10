Brent petrolün varili 69 doları aştı

Küresel ekonomide belirleyici bir veri olan petrol fiyatları, ABD'de boru hattı işleten şirkete yapılan siber saldırının ardından yüzde 1'den fazla yükseldi.

Brent ham petrolünün varil fiyatı 69 doları, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 65 doları geçti.

ABD yönetimi, petrol boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline'ın saldırıyı atlatması için şirkete destek olduğunu açıkladı.

“ÖNCELİK, BORU HATTININ TAMİR EDİLMESİ”

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, önceliklerinin boru hattının tamir edilmesi olduğunu belirterek Colonial'ın faaliyetlerini en kısa zamanda tekrar başlatmasını sağlayıp daha ciddi enerji tedarik aksaklıklarının önüne geçilmesi için Washington'un çalıştığını açıkladı.

Raimondo, "Şu anda herkesin görev başına çağrıldığı bir durum var. Şirketle, eyaletle ve yerel yetkililerle beraber çalışarak şirketin mümkün olan en kısa sürede normal faaliyetlerine geri dönebilmesini ve tedarikte daha fazla aksaklık yaşanmamasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

ALTIN ÖNCE ARTTI SONRA HAFİF GERİLEDİ

Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdamdaki beklentilerin altındaki artışın faizlerin uzun süre düşük kalacağı beklentilerini destekleyerek altına olan talebi artırmasıyla, geçen haftanın son işlem gününde 1.840 doları aştıktan sonra, yeni haftanın ilk işlemlerinde bu düzeyin hafif altına çekildi.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,79 artışla 69,22 dolar, Batı Teksas yüzde 0,79 artışla 65,31 dolar, altın yüzde 0,37 artışla 1.838,15 dolar, gümüş yüzde 1,14 artışla 27,76 dolar, bakır yüzde 2,94 artışla 10.412,50 dolar, platin yüzde 0,45 artışla 1.262,40 dolar, paladyum yüzde 0,44 artışla 2.941,91 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI

İç piyasada, gram altın 488 liraya, çeyrek altın 805 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 209 liraya yükseldi.

DÜNYA GIDA FİYATLARI ARTIYOR

Dünya gıda fiyatları, Nisan ayında art arda 11. ayda da artarak Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mart revize 118,9 seviyesinden nisan ayında 120,9'a çıktı.