AB, Almanya'ya hukuki süreç başlattı

AB'nin, Almanya'ya birlik hukukuna uymadığı gerekçesiyle hukuki süreç başlattığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahvil alım programı hakkındaki kararına karşı hukukuna uymadığı gerekçesiyle hukuki süreci başlatma kararı aldı.

AB, ALMANYA'YA RESMİ TEBLİGAT GÖNDERDİ

AB Komisyonu, Alman mahkemesinin geçen yıl ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda, Alman yasalarına aykırı olacağı kararına ilişkin Birlik hukukunu ihlal gerekçesiyle resmi tebligat gönderildiğini ve yasal süreç başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Almanya'ya tebligatın Birlik hukukunun önceliği, özerkliği, geçerliliği, aynı şekilde uygulanması gibi AB hukukunun temel ilkelerini ihlal etmesi ve Avrupa Adalet Divanı'nın yargı yetkisine saygı göstermemesi nedeniyle gönderildiği kaydedildi.

ECB, 2015'te başlayan varlık alım programı kapsamında piyasalardan 2 trilyon eurodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti.

UYGULAMA ALMANYA'DA TARTIŞILMIŞTI

Söz konusu uygulama, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış, bir grup siyasetçi ve akademisyen, program hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, 2018'de ECB tahvil satın alma programının yasal olduğuna hükmetmişti. Söz konusu programın euro para birimini kullanan AB ülkelerinin para politikası alanına girdiğine dikkati çeken mahkeme, uygulamanın orantılı olduğunu karara bağlamıştı.

Almanya Anayasa Mahkemesi ise 5 Mayıs 2020'de ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda, Almanya yasalarına aykırı olacağına karar vermişti.

ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa katılamayacağını bildirmişti.

ALMANYA SUÇLAMAYA YANIT VERECEK

Bu aşamadan sonra Almanya'nın 2 ay içinde Komisyona resmi yanıt vermesi gerekiyor. Almanya'nın vereceği yanıtlar tatmin edici bulunmaz ise süreç Avrupa Adalet Divanı"na taşınıyor.