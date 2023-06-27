AB, bankacılıkta Basel III'ü uygulamaya hazırlanıyor AB kurumları, krizlerden etkilenmemesi için eksikliklerin tamamlanması amacıyla bankacılık sektöründe Basel III standartları uygulaması konusunda anlaştı.

AA

Basel III standartları, 2007-2008 finansal krizinin ardından sektörün eksiklerini gidermek için hazırlanmıştı.

Bu kapsamda, yeni sermaye ve likidite kurallarıyla bankaların mali yapılarının güçlendirilerek muhtemel yeni küresel krizlerin önlenmesi hedefleniyordu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Basel III reformuna uyumun bir parçası olarak AB bankalarının sermaye yükümlülük düzenlemelerinde değişiklik yapılmasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Artık Basel III uygulaması tamamlanmış olacak

Buna göre, AB, küresel seviyede anlaşmaya varılan Basel III düzenleyici reformlarının uygulanmasını tamamlayacak.

Bankaların dayanıklılığı artırılacak

Böylece Birlik içinde faaliyet gösteren bankaların dayanıklılığı artırılacak, denetim ve risk yönetimleri güçlendirilecek.

Bankalara, iç modeller kullanılarak hesaplanan sermaye seviyelerindeki değişkenliği sınırlayan tabana uyum için yeterli süre sağlanacak.

Kredi ve piyasa riski ile operasyonel risk alanlarında iyileştirmeler yapılacak.

Finansal kurumların yönetim kurulu üyelerinin ve önemli yöneticilerinin uygunluğunu değerlendirmek için uyumlaştırılmış bir çerçeve kurulacak.

Kurallar değiştirilecek

Sektörde yönetim bağımsızlığını korumaya yönelik kurallar değiştirilecek.

Düzenleyici kurumda çalışanların bankalara geçmesi

Bu çerçevede, sektörü düzenleyen ve denetleyen kurumlarda görev yapmış olanların bankalardaki pozisyonlara geçmeden önce belirli bir süre beklemesi gerekecek.

Süreç nasıl işleyecek?

Kripto varlıklar için de geçici bir ihtiyati rejim kurulacak.

Bankaların çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) risklerinin yönetimini geliştirmeye yönelik kurallarda değişiklikler yapılacak.

3'üncü ülke bankalarının şubeleri için geçerli olan asgari koşullar ve bunların AB'deki faaliyetlerinin denetimi uyumlu hale getirilecek.

Söz konusu uzlaşı, bu aşamadan sonra AP ve üye ülkeler tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.