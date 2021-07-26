AB 'den Türkiye'deki 69 projeye 14 milyon euro kaynak

AB kaynakları, destek verdikleri ülkedeki ilgili yapıları geliştirmeyi hedeflerken; Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, bu alanda ülkemize 14 milyon euro kaynak ayrıldığını aktardı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından yürütülen ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) altında finanse edilen “Sivil Toplum Diyaloğu Programı” ve “Sivil Toplum Destek Programı” kapsamında 69 projeye yaklaşık 14 milyon euro kaynak ayrıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve IPA altında finanse edilen Türkiye ve AB arasında “Sivil Toplum Diyaloğu Programı” ve “Sivil Toplum Destek Programı” kapanış töreni yarın gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Sivil Toplum Diyaloğu Programı ve Sivil Toplum Destek Programı'na ilişkin açıklama yaptı.

69 PROJEYE YAKLAŞIK 14 MİLYON EURO KAYNAK

Kaymakcı, "Başkanlığımızca yürütülen ve IPA kapsamında desteklenen 2 ayrı program kapsamında 69 projeye yaklaşık 14 milyon euro kaynak ayrıldı.

KAYNAK KONULARI TARIMDAN EĞİTİME, ÇEVREDEN HASSAS GRUPLARA KADAR ÇEŞİTLİLİK GÖSTERİYOR

Yürütülen bu programlar ile Türkiye ve AB’den 140 farklı sivil toplum kuruluşu tarımdan eğitime, çevreden hassas gruplara, iş dünyasından mültecilere kadar çeşitli alanlarda beraber çalışma kültürü oluşturarak iş birliği yaptı. Başarı ile projelerini tamamlamalarından duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU, AB VE TÜRKİYE ORTAK FİNANSMANIYLA HAYATA GEÇİRİLİYOR

AB ve Türkiye ortak finansmanıyla hayata geçirilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen “Sivil Toplum Diyaloğu”, Türkiye’deki ve AB'deki sivil toplum kuruluşlarını, bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak ve kalıcı bir diyalog inşa etmek için ortak konular etrafında bir araya getirmeyi hedefleyen hibe programı.

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI, TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN VAR

“Sivil Toplum Destek Programı” ise Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini artırmayı, sivil sektörün canlanmasını ve sivil aktörler arasında ağ oluşturmayı hedefliyor.