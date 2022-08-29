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    AB enerji bakanları, doğalgaz ve elektrik faturalarını görüşecek

    Birlik üyesi ülkelerin ilgili bakanları, gelecek ay, faturalardaki hızlı artışı ele alacak.
    • 29.08.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 16:28
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    AB enerji bakanları, doğalgaz ve elektrik faturalarını görüşecek

    Enerji, Avrupa Birliği'nin (AB) bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

    Sorunu çözmek isteyen AB ülkelerinin enerji bakanları, 9 Eylül'deki olağanüstü toplantıda buluşacak.

    Gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışa çözüm arayışı

    Toplantının ana gündem maddesini, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artış oluşturacak.

    AB Dönem Başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, yerel basına, Avrupa'daki enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Donan piyasayı düzeltmeliyiz"

    Elektrik piyasasının 30 yıl boyunca Avrupalılara hizmet ettiğini ve enerji fiyatlarını aşağı çektiğini belirten Sikela, "Şimdi enerji piyasasının gerektiği gibi çalışmadığını kabul etmeliyiz. Piyasa dondu ve bu nedenle onu düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Sikela, dönem başkanı olarak AB ülkelerinin enerji bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdığını kaydederek, bu toplantının 9 Eylül'de yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

    Doğalgazda yaşanan fiyat artışı

    Doğalgazın megavatsaat fiyatının geçen yıl temmuz ayında 18 euro civarında olduğunu anımsatan Sikela, söz konusu fiyatların 310 euroyu bulduğunu aktardı.

    Sikela, fiyat artışının Ukryana'daki savaş, Rusya'dan gaz akışının azalması, Fransa'daki nükleer santrallerin yaklaşık yarısının teknik sorunlar nedeniyle bakıma alınması gibi çeşitli sebeplerden kaynaklandığını ifade etti.

    AB enerji bakanları, doğalgaz ve elektrik faturalarını görüşecek #1

    Leyen: Acil durum müdahalesine hazırlanıyoruz

    Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını duyurdu.

    Tavan fiyat talebi

    ​​​​​​​AB enerji bakanlarının planlı toplantısı, 11-12 Ekim tarihlerinde Prag'da yapılacaktı.

    AA'nın haberine göre, bazı birlik üyesi ülkeler gazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor.

    AB Komisyonu, bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.​​​​​​​


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