AB, Gürcistan'a 129 milyon euroluk destek veriyor

Avrupa Birliği, koronavirüs salgınında Gürcistan'a destek olmak için toplam 129 milyon euroluk anlaşma imzalandığını ilan etti.

Avrupa Birliği (AB), pandemide, salgın ve ekonomik etkiler ile mücadele amacıyla Gürcistan'a destek olmak için toplam 129 milyon euroluk anlaşma imzalandığını duyurdu.

AB Komisyonu, eski Sovyet Cumhuriyetlerinden biri olan Gürcistan'a salgınla mücadele ve bölgesel kalkınmaya yönelik iki farklı finansman anlaşması yapıldığını açıkladı.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde ekonomik desteklemeler verebiliyor.



75 MİLYON EURO, SALGINLA MÜCADELE ETMEK İÇİN HİBE

Buna göre, AB, Gürcistan'a 75 milyon euro hibe verecek. Bu kaynak, sosyal yardım, işletmelere destek ve yoğun bakım kapasitesinin artırılması gibi ülkenin salgınla mücadelesinde kullanılacak.

54 MİLYON EURO HİBE, BÖLGESEL KALKINMA İÇİN

Ayrıca, 54 milyon euroluk bir başka hibe programı da Gürcistan'ın bölgesel kalkınmasına katkı sağlayacak. Programla kırsal bölgelerdeki altyapı ve turizm yatırımlarına destek verilecek.