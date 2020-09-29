Dolar
7.8073
0.0858%
Euro
9.1543
0.5513%
Altın
1888.01
0.355%
Borsa
1129.86
0.775%
G. Altın
474.703
0.5183%
Bitcoin
83988.88
-0.9473%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    AB, Gürcistan'a 129 milyon euroluk destek veriyor

    Avrupa Birliği, koronavirüs salgınında Gürcistan'a destek olmak için toplam 129 milyon euroluk anlaşma imzalandığını ilan etti.
    • AA
    • 29.09.2020 - 16:34
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 16:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    AB, Gürcistan'a 129 milyon euroluk destek veriyor

    Avrupa Birliği (AB), pandemide, salgın ve ekonomik etkiler ile mücadele amacıyla Gürcistan'a destek olmak için toplam 129 milyon euroluk anlaşma imzalandığını duyurdu.

    AB Komisyonu, eski Sovyet Cumhuriyetlerinden biri olan Gürcistan'a salgınla mücadele ve bölgesel kalkınmaya yönelik iki farklı finansman anlaşması yapıldığını açıkladı.

    AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde ekonomik desteklemeler verebiliyor.

    AB, Gürcistan a 129 milyon euroluk destek veriyor #1

    75 MİLYON EURO, SALGINLA MÜCADELE ETMEK İÇİN HİBE

    Buna göre, AB, Gürcistan'a 75 milyon euro hibe verecek. Bu kaynak, sosyal yardım, işletmelere destek ve yoğun bakım kapasitesinin artırılması gibi ülkenin salgınla mücadelesinde kullanılacak.

    54 MİLYON EURO HİBE, BÖLGESEL KALKINMA İÇİN

    Ayrıca, 54 milyon euroluk bir başka hibe programı da Gürcistan'ın bölgesel kalkınmasına katkı sağlayacak. Programla kırsal bölgelerdeki altyapı ve turizm yatırımlarına destek verilecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir