AB ilk ortak gaz alım ihalesi için teklifleri topladı Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan doğalgaz krizini aşmak için Avrupa aldığı kararlar doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. AB'ye üye ülkelerin ortak doğalgaz alımı için kurdukları yeni mekanizma, ilk teklifleri aldı.

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Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa Birliği (AB), yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tüketiyordu. Rusya, AB'nin en büyük doğalgaz tedarikçisi konumundaydı ancak savaşla birlikte Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı büyük ölçüde kesildi.

Enerji krizi yaşanmaya başlayan Avrupa Birliği, ortak gaz alım mekanizması kurdu ve bu yapıya 110'dan fazla şirket katıldı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, güvenilir uluslararası tedarikçilerin, toplam 11,6 milyar metreküplük gaz taleplerine 13,4 milyar metreküpü aşan arz teklifiyle karşılık verdiğini belirtti.

"Ortak gaz alımına piyasalardan olumlu tepki geldi"

Ortak gaz alımına piyasalardan olumlu tepki geldiğini belirten Sefcovic, bunun önemli bir başarı olduğuna işaret ederek, Avrupa ülkelerinin gelecek kış dönemi gaz depolarını birlikte doldurmaya çalışacağını ifade etti.

Eşleştirme yapıldı

Sefcovic, gaz hizmet sağlayıcısının, en cazip teklifleri müşteri talepleri ile eşleştirdiğini anlattı. Sefcovic, toplam 10,9 milyar metreküplük bir hacmin eşleştirildiğini, bunun yaklaşık yüzde 20'sinin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), yüzde 80'inin de boru hattı gazı olduğunu belirtti.

İhaledeki fiyatlar alıcı ile satıcı arasında belirlendi

İhaledeki fiyatların alıcı ile satıcı arasında belirleneceğini ifade eden Sefcovic, doğalgaza ödenecek tutarı açıklayamayacağını sözlerine ekledi.

AB, geçen hafta ilk gaz alım ihalesini başlatmış, Avrupa'dan 77 şirket Mayıs 2024'e kadar toplam 11,6 milyar metreküp gaz alımı için talepte bulunmuştu.

Doğalgaz fiyatı: Megavatsaat başına 31,9 euro

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de doğalgaz fiyatları, bugün megavatsaat başına 31,9 eurodan işlem görüyor.