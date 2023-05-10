AB ortak gaz alımı için ihaleye çıktı Avrupa Birliği, doğalgaz fiyatlarını düşürmek için aldığı kararı uygulamaya aldı. Birliğe üye ülkeler, ortak doğalgaz alımı için kurulan mekanizma çerçevesinde ilk ihale sürecini başlattı.

AA

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa Birliği (AB), yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tüketiyordu. Rusya, AB'nin en büyük doğalgaz tedarikçisi konumundaydı ancak savaşla birlikte Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı büyük ölçüde düştü ve enerji krizi yaşanmaya başladı.

Doğalgaz fiyatları savaşın ilk günlerindeki gibi yüksek olmasa da yine de önceki seneleri aratacak seviyelerde bulunuyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Brüksel'de, Avrupa'daki enerji şirketlerinin birlikte doğalgaz alımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Mekanizmaya 107 şirket katıldı

Sefcovic, böylece enerji arz güvenliğini artırmayı ve yüksek gaz fiyatlarıyla mücadele etmeyi hedeflediklerini belirti ve kurdukları gaz alım mekanizmasına şimdiye kadar 107 şirketin katıldığını söyledi.

Ortak gaz alımı için ilk uluslararası ihale

Sefcovic, burada yaptığı konuşmada duygularını "Komisyonun bugün AB Enerji Platformu kapsamında ortak gaz alımı için ilk uluslararası ihaleyi başlattığını size bildirmekten memnuniyet duyuyorum." şeklinde ifade etti.

İhalede 2024'e kadar toplam 11,6 milyar metreküp gaz alımı için talep geldi

İlk ihalede Avrupa'dan 77 şirketin Mayıs 2024'e kadar toplam 11,6 milyar metreküp gaz alımı için talepte bulunduğunu bildiren Sefcovic, bu miktarın 2,8 milyar metreküpünün sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olduğunu dile getirdi.

15 Mayıs'a kadar teklif sunulabilecek

Sefcovic, ilk ihale için 15 Mayıs'a kadar teklif sunulabileceğini belirterek, tüm güvenilir uluslararası tedarikçileri ihaleye katılmaya davet etti.