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    AB sanayi üretimi yükseldi

    Bugün dünyada açıklanacak en önemli veri olan AB'de sanayi üretimi nisanda yüzde 0,5 arttı.
    • AA
    • 14.06.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 17:44
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    AB sanayi üretimi yükseldi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nde nisan ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayınladı.

    AB'DE SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 0,5 ARTTI

    Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretiminin nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 38,7 yükseldi.

    Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 7,4 ile Belçika'da, yüzde 5,6 ile Malta'da ve yüzde 4,4 ile Estonya'da gerçekleşti.

    Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 3,8 ile Danimarka'da, yüzde 3,2 ile Macaristan'da ve yüzde 2,4 ile Litvanya'da kaydedildi.

    AB sanayi üretimi yükseldi #1

    EURO BÖLGESİ'NDE SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 0,8 YÜKSELDİ

    Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,8, 2020'nin aynı ayına göre de yüzde 39,3 arttı.

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