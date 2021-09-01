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    AB ülkelerinde ampullerin enerji etiketi değişti

    AB ülkelerinde satılan yeni ampullerin A, A+ ve A++ gibi sınıflandırması kaldırıldı. A'dan G'ye kadar belirlenen yeni bir sınıflandırma uygulanmaya başlandı.
    • AA
    • 01.09.2021 - 14:20
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    AB ülkelerinde ampullerin enerji etiketi değişti

    Avrupa Birliği (AB), bugün itibarıyla ampullerde A+, A++ gibi enerji sınıflandırmasını gösteren ibareleri kaldırarak A'dan G'ye yeni bir sisteme geçiş yaptı.

    Düzenlemeyle AB'de hane halklarının enerji tüketimlerinin, elektrik faturalarının ve karbon ayak izlerinin azaltılması amaçlanıyor.

    SINIF ETİKETLERİNİN DAHA ANLAŞILIR OLMASINI SAĞLAMAK AMAÇLANIYOR

    AB ülkelerinde ampullerin enerji verimliliğini belirten sınıf etiketlerinin daha anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla hazırlanan düzenleme yürürlüğe girdi.

    AB ülkelerinde ampullerin enerji etiketi değişti #1

    BUGÜNDEN İTİBARIYLA AYDINLATMA ARAÇLARININ ENERJİ SINIF ETİKETLERİ DEĞİŞTİ

    Düzenlemeye göre, ampul gibi aydınlatma araçlarının enerji sınıf etiketleri bugünden itibaren değiştirildi.

    ESKİ ETİKETE SAHİP AMPULLERİN MAĞAZALARDAKİ SATIŞINA 18 AY DAHA İZİN VERİLDİ

    Hali hazırda eski etikete sahip ampullerin mağazalardaki satışına 18 ay daha izin verilecek. İnternet mağazaları ise 14 gün içerisinde eski etiketleri yeni sınıflandırma ile değiştirmek zorunda olacak.

    AB ülkelerinde ampullerin enerji etiketi değişti #2

    AB VERİ TABANINA ERİŞİM SAĞLAYAN QR KODU

    Ayrıca söz konusu ampullerin etiketinde tüketicilerin ürün hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlayacak AB veri tabanına erişim sağlayan QR kodu bulunacak. Söz konusu değişiklikle vatandaşlar satın alacakları ürünlerin enerjiyi ne kadar verimli kullandığını daha net bir biçimde anlayabilecek.

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