AB ülkelerine Düzce'den ilk çeyrekte 4 bin ton iç fındık ihraç edildi

Düzce, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tarımsal faaliyet verilerini paylaştı.
Buna göre Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 3 bin 986 ton iç fındık satışı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tarımsal faaliyet verilerini paylaştığı açıklamada, Düzce'nin ocak-şubat-mart aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.
Önceki yılın mahsulü de piyasada
Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü anlatılan açıklamada, geçen yıl 9 bin 728 ton fındık ihracatı gerçekleştiği bildirildi.
AB ülkelerine iç fındık ihracatı 4 bin tona yaklaştı
Açıklamada, ocakta 2 bin 294, şubatta 541 ve martta 1.151 ton olmak üzere toplam 3 bin 986 ton AB ülkelerine iç fındık ihraç edildiği belirtildi.
Düzce'deki fındık bahçelerinde gelecek sezon hazırlıklarının başlayacağı kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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