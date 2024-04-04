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AB ülkelerine Düzce'den ilk çeyrekte 4 bin ton iç fındık ihraç edildi

AB ülkelerine Düzce'den ilk çeyrekte 4 bin ton iç fındık ihraç edildi Düzce, Türkiye'de fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip. Düzce'nin tarımsal üretim ve ihracatında da iç fındık öne çıkıyor. Yılın ilk değerlendirmelerine göre yapılan üretim ve ihracat açıklandı.