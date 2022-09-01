Petrol
93.23
-2.52%
Euro
18.2756
-0.12%
Dolar
18.2019
0.09%
Altın
995.29
-0.55%
Borsa
3179
0.00%
Bitcoin
366.898
-1.31%
BTXN Coin
4.17
-0.23%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    AB, üye ülkelerden elektrik tüketimini düşürmeleri isteyecek

    Avrupa'da ülkeler kendi içlerinde artan enerji krizine yönelik tasarruf tedbirleri alırken Avrupa Birliği topluluğu da elektrik tüketimlerini düşürmek konusunu gündeme getirmeye çalışıyor.
    • 01.09.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 13:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AB, üye ülkelerden elektrik tüketimini düşürmeleri isteyecek

    Avrupa'da artan enerji fiyatları Avrupa Birliği'nin (AB) merceğinde. Özellikle elektrik fiyatları konusunda acil önlemleri ele alan topluluk, tüketiciler ve işletmeleri yüksek faturalardan korumanın yollarını araştırıyor.

    Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi'nde Avrupa'daki enerji krizi, buna karşı yapılabilecekler ve kışa hazırlık çalışmaları görüşüldü.

    AB, Rusya'dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ve bunun enerji piyasalarında neden olduğu yüksek fiyatlara karşı üye ülkelerden elektrik tüketimlerini azaltmalarını istemeyi planlıyor.

    Avrupa'daki doğalgaz depoları yüzde 80 dolu

    Toplantıda konuşan AB Komisyonu'nun enerji biriminin Genel Müdür Yardımcısı Mechthild Wörsdörfer, Avrupa'daki doğalgaz depolarının yüzde 80 doluluk seviyesine ulaştığını belirtti.

    Üye ülkeler enerji krizinde dayanışma gösterdi

    AB ülkelerinin, enerji arz güvenliğini artırmak için bu kış doğalgaz taleplerini yüzde 15 oranında azaltacaklarını hatırlatan Wörsdörfer, üye ülkelerin enerji krizinde dayanışma gösterdiğini söyledi.

    Ortak doğalgaz alımlarını sağlayacak enerji platformu çalışmaları sürüyor

    Wörsdörfer, üye ülkelerin ortak doğalgaz alımlarını sağlayacak enerji platformu üzerinde de çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

    "Şu anda bir enerji krizi var. Enerji fiyatları, gaz ve elektrik faturaları daha önce hiç görmediğimiz seviyelerde bulunuyor. Piyasada spekülasyon ve belirsizlik var." diyen Wörsdörfer, bu duruma karşı yapılacakları planladıklarını ifade etti.

    Elektrik

    Tavan fiyat uygulaması

    Wörsdörfer, üye ülkelerin gaz ve elektrik fiyatlarına yönelik uygulamalarını incelediklerini belirterek, "Tavan fiyat uygulaması söz konusu olabilir. Buna bakıyoruz. Tavan fiyatın farklı formları mevcut. Bütün seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.

    Wörsdörfer, "Elektrik fiyatlarında acil önlem çalışmaları var. Elektrik için talepte azalma da olabilir. Buna bakıyoruz. Bunun farklı biçimleri var. Bütün seçenekleri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

    "Elektrik tüketiminin azaltılmasına yönelik bir talep de planlar arasında"

    AB ülkelerinin daha önce doğalgaz talebini azaltmak konusunda adım attığını ve elektrik tüketiminin azaltılmasına yönelik bir talebin de planlar arasında yer aldığını ifade eden Wörsdörfer, gaz ve elektrik piyasalarının çok farklı yapıları olduğunu belirtti.


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul’da can pazarı
    3. Sayfa

    İstanbul’da can pazarı

    Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği karısını öldürdü
    3. Sayfa

    Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği karısını öldürdü

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Görüş Bildir