AB, üye ülkelerden elektrik tüketimini düşürmeleri isteyecek

Avrupa'da ülkeler kendi içlerinde artan enerji krizine yönelik tasarruf tedbirleri alırken Avrupa Birliği topluluğu da elektrik tüketimlerini düşürmek konusunu gündeme getirmeye çalışıyor.

Avrupa'da artan enerji fiyatları Avrupa Birliği'nin (AB) merceğinde. Özellikle elektrik fiyatları konusunda acil önlemleri ele alan topluluk, tüketiciler ve işletmeleri yüksek faturalardan korumanın yollarını araştırıyor.

Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi'nde Avrupa'daki enerji krizi, buna karşı yapılabilecekler ve kışa hazırlık çalışmaları görüşüldü.

AB, Rusya'dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ve bunun enerji piyasalarında neden olduğu yüksek fiyatlara karşı üye ülkelerden elektrik tüketimlerini azaltmalarını istemeyi planlıyor.

Avrupa'daki doğalgaz depoları yüzde 80 dolu

Toplantıda konuşan AB Komisyonu'nun enerji biriminin Genel Müdür Yardımcısı Mechthild Wörsdörfer, Avrupa'daki doğalgaz depolarının yüzde 80 doluluk seviyesine ulaştığını belirtti.

Üye ülkeler enerji krizinde dayanışma gösterdi

AB ülkelerinin, enerji arz güvenliğini artırmak için bu kış doğalgaz taleplerini yüzde 15 oranında azaltacaklarını hatırlatan Wörsdörfer, üye ülkelerin enerji krizinde dayanışma gösterdiğini söyledi.

Ortak doğalgaz alımlarını sağlayacak enerji platformu çalışmaları sürüyor

Wörsdörfer, üye ülkelerin ortak doğalgaz alımlarını sağlayacak enerji platformu üzerinde de çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

"Şu anda bir enerji krizi var. Enerji fiyatları, gaz ve elektrik faturaları daha önce hiç görmediğimiz seviyelerde bulunuyor. Piyasada spekülasyon ve belirsizlik var." diyen Wörsdörfer, bu duruma karşı yapılacakları planladıklarını ifade etti.

Tavan fiyat uygulaması

Wörsdörfer, üye ülkelerin gaz ve elektrik fiyatlarına yönelik uygulamalarını incelediklerini belirterek, "Tavan fiyat uygulaması söz konusu olabilir. Buna bakıyoruz. Tavan fiyatın farklı formları mevcut. Bütün seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.

Wörsdörfer, "Elektrik fiyatlarında acil önlem çalışmaları var. Elektrik için talepte azalma da olabilir. Buna bakıyoruz. Bunun farklı biçimleri var. Bütün seçenekleri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Elektrik tüketiminin azaltılmasına yönelik bir talep de planlar arasında"

AB ülkelerinin daha önce doğalgaz talebini azaltmak konusunda adım attığını ve elektrik tüketiminin azaltılmasına yönelik bir talebin de planlar arasında yer aldığını ifade eden Wörsdörfer, gaz ve elektrik piyasalarının çok farklı yapıları olduğunu belirtti.