AB ve İngiltere 2021 balıkçılık kotalarında anlaştı

İngiltere'nin AB'den ayrılmasında uzlaşmazlığa neden olan konulardan birisi olan balıkçılık sorununda önemli bir aşama kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde ilgili olarak AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, İngiltere ile AB arasında 2021 yılı balık avlama kotalarına ilişkin müzakerelerde anlaşma sağlandığı bildirildi.

75 TÜR İÇİN 2021 BALIKÇILIK KOTASI BELİRLENDİ

Açıklamada, 75 tür için 2021 yılı balıkçılık kotası ile bazı derin deniz stoklarına verilecek izinlerin belirlendiği kaydedildi.

ANLAŞMANIN TEKNİK DETAYLARI HENÜZ PAYLAŞILMADI

AB ve İngiltere arasında Brexit müzakerelerinde balıkçılık ve kotalar konusu en zor başlıklar arasında yer alıyordu. Taraflar arasında yapılan ticaret ve iş birliği anlaşmasında, İngiliz kara sularındaki AB kotasının 2026 yılına kadar yüzde 25 düşürülmesi ve her balık türü için yıllık kotaların ayrı olarak belirlenmesi öngörülmüştü.

İNGİLTERE VE FRANSA ARASINDA GERİLİM YAŞANMIŞTI

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, mayıs ayında kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya almıştı. İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı. Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine donanma gemileri karşılıklı olarak geri çağırılmıştı.