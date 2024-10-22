AB yeni otomobil pazarı eylülde yüzde 6,1 daraldı

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği'nde (AB) yeni otomobil satışlarındaki son durum gözler önüne serildi.

AB yeni otomobil satışları, eylülde Fransa, Almanya, İtalya gibi başlıca pazarlarındaki kayıpların devam etmesiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 düşerken, hibrit otomobil satışları, tüm yeni araç satışlarının yüzde 32,8'ini oluşturarak, ilk kez benzinli araçların pazar payını geride bıraktı.

AĞUSTOSTAKİ DÜŞÜŞ ORANI DAHA YÜKSEKTİ

AB'de yeni otomobil satışları, ağustosta Fransa, Almanya, İtalya gibi başlıca pazarlarındaki çift haneli kayıplar nedeniyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 düşüşle üç yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

ACEA verilerine göre, tamamen elektrikli modeller, şarjlı hibrit veya diğer hibrit modeller olmak üzere elektrikli araç satışları, eylül ayında tüm yeni otomobil satışlarının yüzde 56,9'unu oluşturdu.

Bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 50,3 seviyesindeydi. Saf elektrikli araç satışları eylülde yıllık bazda yüzde 9,8 yükselse de ocak-eylül dönemi satışları yüzde 5,8 azaldı.

HİBRİT ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI

Hibrit elektrikli araç satışları ise yüzde 1,5 artarken, benzinli araç satışları yüzde 17,9 düştü ve pazar payı yüzde 29,8'e geriledi.

VOLKSWAGEN'İN SATIŞLARI

Volkswagen'in satışları yüzde 0,3 artarken, Stellantis satışları yüzde 27,1 ve Renault yüzde 1,5 düşüş kaydetti.