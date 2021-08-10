ABD, 1 trilyonluk altyapı paketini bugün oylayacak

ABD Senatosu, ekonomisini güçlendirecek ve şehirlerin altyapı sorunlarına çare sunacak 1 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı paketini oylamaya sunuyor.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın önceliklerinden biri olan 1 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı paketini geçirmek için oylamayı bugün yapacak. Senato oylamanın hemen ardından daha kapsamlı 3 trilyon 500 milyar dolar büyüklüğündeki harcama tasarısını görüşmeye başlayacak.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada iki partinin temsilcilerinin bir haftadır üzerine görüştüğü tasarının bugün TSİ 1800'de oylamaya geçmesinin beklediğini ifade etti.

PAKET SONRASINDA TEMSİLCİLER MECLİSİ'NİN ONAYINA SUNULACAK

Eğer Senato beklendiği gibi 1 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı tasarısını onaylarsa, paket ardından Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek ve oylanacak. Temsilciler Meclisi'ndeki görüşmelerin yaz tatilinin ardından eylül sonlarına doğru gerçekleşmesi bekleniyor.

HARCAMA TASARISI KAPSAMINDA EĞİTİME KAYNAK VAR

Daha sonra sunulacak 3 trilyon 5 milyar dolarlık daha kapsamlı harcama tasarısında 3-4 yaş için ülke çapında okul öncesi eğitim ve ücretsiz lisans eğitimi için 726 milyar dolar, ucuz konut yapılması için 332 milyar dolar ve temiz kaynaklardan enerji üretimi için 198 milyar dolar kaynak ayıracak.