ABD, 16 kuruluşu ticari kara listeye aldığını ve Rusya'ya yaptırım açıkladı

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ABD küresel ticari güç konumunu, kara liste uygulaması ve yaptırımlarla genişletmeye devam ediyor.

ABD'nin diğer ülkelerin ticari faaliyetlerini engellemesine yönelik kararları küresel ekonomileri yakından etkiliyor.

ABD'de Biden yönetimi, TSMC yapımı çipleri yasa dışı bir şekilde Huawei yapay zeka işlemcisine eklenen Çinli bir şirket de dahil olmak üzere 16 kuruluşu ticari kara listeye ekledi.

Federal hükümetin yayımladığı bildirime göre Sophgo ve onunla bağlantılı diğer kuruluşlar, ABD Ticaret Bakanlığı'nın ticari kara listesine eklenen 14 Çin merkezli şirket ve iki Singapur merkezli şirket arasında yer aldı.

ABD, RUSYA'YA YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLAR AÇIKLADI

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın finans, savunma ve enerji sektörlerinden yaklaşık 100 hedefe yeniden yaptırım açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hassas mallar için ödemeleri kolaylaştırmak üzere Rusya ve Çin'deki aktörler arasında kurulan bir yaptırım delme planı için harekete geçildiği belirtildi. Bu kapsamda, söz konusu plana dahil olan Rusya'dan 6 kuruluş ve 1 kişi ile Çin'den 9 kuruluş yaptırım listesine alındı.

RUSYA'NIN FİNANSINDA İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRANLARA YAPTIRIM

Yaptırımları aşmak için Rus yetkililer ve ABD'nin yaptırım uyguladığı bir bankayla koordinasyon halinde olan Kırgızistan merkezli finans kuruluşu Keremet Bankın da hedef alındığı aktarılan açıklamada, halihazırda yaptırım uygulanan yaklaşık 100 kuruluşun Rusya'nın finans, savunma ve enerji sektörlerindeki işlemleri kolaylaştırdıkları gerekçesiyle yeniden belirlendiği kaydedildi.

İKİNCİL YAPTIRIMLARI

Açıklamada, yeniden yaptırım uygulanan kuruluşlardan herhangi biri için veya bu kuruluşlar adına bilerek önemli işlemlere aracılık eden yabancı kişilerin zorunlu ikincil yaptırımlara tabi olabileceği vurgulandı.

YAPTIRIMLAR ÇİN'DEKİ ŞİRKETLERİ DE KAPSIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığının da Rusya'nın çeşitli savunma sanayisi şirketleri ve askeri sanayi üssünü destekleyenler dahil 150'den fazla kuruluş ve kişiye yaptırım uyguladığı bildirilen açıklamada, bugünkü yaptırımların, Rusya'nın ABD yaptırımlarından kaçma çabalarını desteklemeye devam eden, özellikle Çin'de olmak üzere, birçok ülkeden şirketi kapsadığı ifade edildi.

RUSYA'NIN SİLAH ÜRETMEK VE ALMASININ ÖNÜNE GEÇMEK AMAÇLANIYOR

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, bugün atılan adımların, Rusya'nın ABD'nin yaptırımlarını delme çabalarını ve Ukrayna'da savaş için silah üretmek üzere ihtiyaç duydukları mallara ulaşmasını engellediğini vurguladı.