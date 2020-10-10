ABD, 1.8 trilyon dolarlık 'destek paketi' hazırlığında

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçen ve Senato'da Cumhuriyetçilerin oyu ile kabul edilecek teşvik paketini durdurmuştu. Şimdi yeni paket yolda.

Beyaz Saray yönetiminin, koronavirüs salgınının etkileriyle mücadele kapsamında 1 trilyon 800 milyar dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığında olduğu açıklandı.

İLK GÖRÜŞME BUGÜN

ABD basınındaki haberlerde, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin söz konusu teklife ilişkin bugün bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kovid yardım müzakereleri ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

TEŞVİK PAKETİNİN EKONOMİYE ETKİSİ

İlk teşvik paketinin duyurulması piyasalara güç vermiş, doları yükseltmişti; durdurulması ise özellikle borsalarda inişlere neden olmuştu. Şimdi yeni gelişmelerin ekonomiye etkisinin nasıl olacağı merakla bekleniyor.

TRUMP BİR ÖNCEKİ TEŞVİK PAKETİNİN MÜZAKERELERİNİ DURDURMUŞTU

Beyaz Saray yönetimi ile Demokratlar arasında uzun süredir devam eden ekonomik destek paketine ilişkin müzakerelerde bir anlaşma sağlanamaması üzerine, Trump, 6 Ekim'de söz konusu müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kadar durdurduğunu açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2 trilyon 4 milyar dolarlık teşvik istediğini ve bunun koronavirüsle hiçbir alakası olmadığını belirten Trump, "1 trilyon 6 milyar dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor. Onların taleplerini reddediyor ve ülkemizin geleceğine bakıyorum. Temsilcilerime, 'seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma' talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK VERİMLİ GÖRÜŞMELER"

Destek paketi için masaya tekrar dönülebileceğinin sinyalini veren Trump, Demokratlar ile destek paketine ilişkin "çok verimli görüşmeler" yapmaya başladıklarını aktarmıştı.