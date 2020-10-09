ABD, 18 ülkenin alüminyum levha ürününe gümrük vergisi başlatıyor

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, damping nedeniyle 18 ülkeden alüminyum levha ürününe gümrük vergisi başlatılması hakkında bilgi verdi.

ABD, ürün fiyatlarına damping uyguladığı tespit edilen, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 18 ülkeye 1 milyar 960 milyon dolar değerinde alüminyum levha ürününe yeni gümrük vergileri başlatıyor.

ÖN TEPSİT SÜRÜYOR

ABD Ticaret Bakanlığı, şu anda fiyat kırmaya dair ön tespit yapıldığını aktardı.

BAZI ÜLKELERE VERGİLER UYGULANMAYA BAŞLANDI

Fox Business Network'e konuşan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bakanlığın fiyat kırmaya dair ön tespit yaptığını ancak vergilerin Bahreyn, Brezilya, Almanya ve Hindistan gibi pek çok ülkeye hemen uygulanmaya başladığını söyledi.