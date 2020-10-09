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    ABD, 18 ülkenin alüminyum levha ürününe gümrük vergisi başlatıyor

    ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, damping nedeniyle 18 ülkeden alüminyum levha ürününe gümrük vergisi başlatılması hakkında bilgi verdi.
    • AA
    • 09.10.2020 - 15:21
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    ABD, 18 ülkenin alüminyum levha ürününe gümrük vergisi başlatıyor

    ABD, ürün fiyatlarına damping uyguladığı tespit edilen, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 18 ülkeye 1 milyar 960 milyon dolar değerinde alüminyum levha ürününe yeni gümrük vergileri başlatıyor.

    ÖN TEPSİT SÜRÜYOR

    ABD Ticaret Bakanlığı, şu anda fiyat kırmaya dair ön tespit yapıldığını aktardı.

    ABD, 18 ülkenin alüminyum levha ürününe gümrük vergisi başlatıyor #1

    BAZI ÜLKELERE VERGİLER UYGULANMAYA BAŞLANDI

    Fox Business Network'e konuşan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bakanlığın fiyat kırmaya dair ön tespit yaptığını ancak vergilerin Bahreyn, Brezilya, Almanya ve Hindistan gibi pek çok ülkeye hemen uygulanmaya başladığını söyledi.

    ABD

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