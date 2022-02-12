ABD, Afganistan'ın dondurulan 7 milyar doları için kararını verdi

ABD, Afganistan'ın dondurulan 7 milyar doları için kararını verdi

ABD, Afganistan Merkez Bankası'nın dondurulan 7 milyar dolarını Afgan halkı ile 11 Eylül kurbanlarına yarı yarıya bölüştürmeye karar verdi.

ABD Kongresinde ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik Afganistan Merkez Bankası'nın dondurulan 7 milyar doların Afgan halkı ve 11 Eylül kurbanları için kullanılması yönünde son dönemde artan baskılar kamuoyuna yansımıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Kabil'in ABD'de dondurulan 7 milyar dolarının ne şekilde kullanılacağına ilişkin bir başkanlık kararnamesine imza attı.

3,5 MİLYAR DOLAR AFGAN HALKINA

Biden, imzaladığı kararnameyle Afganistan Merkez Bankası'nın dondurulmuş 7 milyar dolarının tamamının kullanıma açılmasını ve bu paranın 3,5 milyar dolarlık kısmının insani yardım temelinde doğrudan Afgan halkına aktarılmasına karar verdi.

İNSANİ YARDIMLAR AFGAN HALKINA

ABD daha önceki açıklamalarında insani yardımların Taliban üzerinden değil Afgan halkına doğrudan ulaştırılacağını açıklamıştı.

Biden, kalan 3,5 milyar doların ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayrılması yönünde adım attı.





11 EYLÜL KURBANLARINA 3,5 MİLYAR DOLAR

11 Eylül kurbanlarının Afganistan ve Taliban'a karşı açtıkları davalara atıf yapan Biden, ABD'de kalacak 3,5 milyar doların ise bu kişiler için ayrılmasına karar verdiğini ilan etti.

ABD Başkanı Biden, Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarının yarısının Afgan halkına insani yardım olarak aktarılacağını, diğer yarısının ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminatları için kullanılacağını açıkladı.