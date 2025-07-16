ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife kararları

ABD Başkanı Donald Trump, önce 165 ülkeye gümrük vergisi getirdi, sonra bunları 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

Trump, bu süreçte en fazla vergi getirdiği Çin ile karşılıklı anlaşmaya vardı.

ABD Başkanı Trump, bugün ise getirdiği gümrük tarifelerin “ülkelerle olan ilişkilere bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru” değiştirilebileceğini ifade etti.

ABD’NİN KOTA UYGULADIĞI ÜLKELER

ABD’nin 1 ağustos itibarıyla sektörel tarifelerden bağımsız uyguladığı kota listesinde en yüksek kota Brezilya’ya ayrıldı.

50 birimlik kotayla listenin zirvesinde yer alan Brezilya’yı, 40’ar birimle Myanmar ve Laos takip etti.

Tayland ve Kamboçya’ya 36, Kanada, Sırbistan ve Bangladeş’e 35 birimlik kota uygulanıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte Meksika, Cezayir, Irak, Libya, Sri Lanka, Güney Afrika ve Bosna Hersek ise 30 birimlik kota sınırında bulunuyor.

Brunei, Moldova, Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan ve Japonya için kota 25 birim olurken; listenin sonunda yer alan Filipinler’e ise 20 birimlik kota uygulanıyor.

1 AĞUSTOS'TA UYGULANACAK TARİFE ORANLARI

Brezilya: Yüzde 50

Myanmar: Yüzde 40

Laos: Yüzde 40

Tayland: Yüzde 36

Kamboçya: Yüzde 36

Kanada: Yüzde 35

Sırbistan: Yüzde 35

Bangladeş: Yüzde 35

ABD’nin farklı ülkelerle yürüttüğü ticarette uyguladığı bu kotalar, önümüzdeki dönem ticaret dengeleri açısından dikkatle takip ediliyor.



Libya: Yüzde 30

Sri Lanka: Yüzde

Güney Afrika: Yüzde 30

Bosna Herse: Yüzde 30

Brunei: Yüzde 25

Moldova: Yüzde 25

Tunus: Yüzde 25

G. Kore: Yüzde 25

Malezya: Yüzde 25

Kazakistan: Yüzde 25

Japonya: Yüzde 25

Filipinler: Yüzde 20