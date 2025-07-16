ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife kararları

ABD Başkanı Donald Trump, önce 165 ülkeye gümrük vergisi getirdi, sonra bunları 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.
Trump, bu süreçte en fazla vergi getirdiği Çin ile karşılıklı anlaşmaya vardı.
ABD Başkanı Trump, bugün ise getirdiği gümrük tarifelerin “ülkelerle olan ilişkilere bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru” değiştirilebileceğini ifade etti.
ABD’NİN KOTA UYGULADIĞI ÜLKELER
ABD’nin 1 ağustos itibarıyla sektörel tarifelerden bağımsız uyguladığı kota listesinde en yüksek kota Brezilya’ya ayrıldı.
50 birimlik kotayla listenin zirvesinde yer alan Brezilya’yı, 40’ar birimle Myanmar ve Laos takip etti.
Tayland ve Kamboçya’ya 36, Kanada, Sırbistan ve Bangladeş’e 35 birimlik kota uygulanıyor.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte Meksika, Cezayir, Irak, Libya, Sri Lanka, Güney Afrika ve Bosna Hersek ise 30 birimlik kota sınırında bulunuyor.
Brunei, Moldova, Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan ve Japonya için kota 25 birim olurken; listenin sonunda yer alan Filipinler’e ise 20 birimlik kota uygulanıyor.
1 AĞUSTOS'TA UYGULANACAK TARİFE ORANLARI
Brezilya: Yüzde 50
Myanmar: Yüzde 40
Laos: Yüzde 40
Tayland: Yüzde 36
Kamboçya: Yüzde 36
Kanada: Yüzde 35
Sırbistan: Yüzde 35
Bangladeş: Yüzde 35
ABD’nin farklı ülkelerle yürüttüğü ticarette uyguladığı bu kotalar, önümüzdeki dönem ticaret dengeleri açısından dikkatle takip ediliyor.
Libya: Yüzde 30
Sri Lanka: Yüzde
Güney Afrika: Yüzde 30
Bosna Herse: Yüzde 30
Brunei: Yüzde 25
Moldova: Yüzde 25
Tunus: Yüzde 25
G. Kore: Yüzde 25
Malezya: Yüzde 25
Kazakistan: Yüzde 25
Japonya: Yüzde 25
Filipinler: Yüzde 20