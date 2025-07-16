Trump, Endonezya ile ticaret anlaşmasını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya ile yaptıkları ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamasını Truth Social hesabından paylaştı.

Bu ülkeden yapılan ithalata yüzde 19 gümrük vergisi uygulayacaklarını ancak ABD'nin Endonezya'ya gönderdiği ürünlere tarife uygulanmayacağını bildiren Trump, "Endonezya ile herkes için harika bir anlaşma yapıldı. Çok saygıdeğer Başkanlarıyla doğrudan görüştüm." ifadelerini kullandı.

ENDONEZYA YÜZDE 19 ÖDEYECEK

Öte yandan, Beyaz Saray'da basın mensuplarının konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, "Anlaşma yaptık, Endonezya'ya tam erişimimiz olacak. Onlar yüzde 19 (tarife) ödeyecek, biz ise hiçbir şey ödemeyeceğiz." diye konuştu.

Trump, bunun her iki taraf için de iyi bir anlaşma olduğunu düşündüğünü belirterek, başka anlaşmaların da duyurulacağını söyledi.

HİNDİSTAN'LA BENZER BİR ANLAŞMA DÜŞÜNÜLÜYOR

Hindistan ile de benzer bir anlaşma yapılacağını dile getiren Trump, "Bu ülkelerin hiçbirine erişimimiz yoktu. İnsanlarımız içeri giremiyordu. Şimdi ise gümrük vergileriyle yaptığımız şey sayesinde erişimimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"AB İLE İLERLEME KAYDEDİYORUZ"

Trump, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen ticaret müzakerelerine dair soru üzerine de AB ile konuştuklarını ve ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

AB ile zaten bir anlaşmaları olduğunu ifade eden Trump, AB'ye yönelik 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 tarife uygulanacağını bildiren mektubu "anlaşma" olarak nitelendirdi.

Trump, AB'nin yıllardır ticaret konusunda ABD'ye kötü davrandığını öne sürerek, "Bence sonunda herkes memnun olacak." dedi.

ENDONEZYA'YA "TARİFE MEKTUBU" GÖNDERİLMİŞTİ

ABD, mayıs ayında önce İngiltere ile daha sonra da Çin ile anlaşmaya varmıştı. Trump, bu ay başında ise Vietnam ile ticaret anlaşması yapıldığını duyurmuştu.

Trump, 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresini 1 Ağustos'a uzatmış, ülkelere "ABD ile ticaret yapabilmek için ödemeleri gereken" gümrük vergisi oranlarını içeren mektupları göndermeye başlamıştı.

Endonezya'ya yönelik mektubunda da Trump, bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 32 tarife uygulanacağını açıklamıştı.

Trump, mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek, "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullanmıştı.

"50 BOEING UÇAĞI SATIN ALACAK"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya ile vardıkları ticaret anlaşması kapsamında, bu ülkenin ABD'den tarım ürünleri ve enerjinin yanı sıra 50 Boeing uçağı satın alacağını bildirdi.

Bu sabah Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmesi sonrasında önemli bir anlaşmayı sonuçlandırdığına işaret eden Trump, "Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Endonezya'nın tüm pazarını tarihte ilk kez ABD'ye açıyor." ifadesini kullandı.

Trump, anlaşmanın bir parçası olarak Endonezya'nın ABD'den 15 milyar dolarlık enerji, 4,5 milyar dolarlık tarım ürünü ve çoğu "777" olmak üzere 50 Boeing uçağı almayı taahhüt ettiğini bildirdi.

"ENDONEZYA'YA TAM ERİŞİM İMKANI"

ABD'li çiftçilerin ilk kez 280 milyondan fazla insanın yaşadığı Endonezya pazarına "tam ve eksiksiz erişime" sahip olacağına dikkati çeken Trump, şunları kaydetti: