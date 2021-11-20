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    ABD, Burundi'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldı

    ABD, doğu Afrika ülkesi Burundi'ye 2015'ten bu yana uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldığını açıkladı.
    • AA
    • 20.11.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 09:07
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    ABD, Burundi'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldı

    Eski Başkan Barack Obama, 2015'teki siyasi kriz sonrası Burundi'de askeri ve güvenlik görevlilerine yaptırım uygulamaya başlamış ve ulusal bir acil durum ilan etmişti. ABD'nin aldığı bu kararı kaldıracağı duyuruldu.

    Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin uyguladığı yaptırımları kaldırma kararının "akıllıca" olduğunu belirtti. Shingiro, ayrıca bu kararından dolayı ABD'ye teşekkür etti.

    YAPTIRIMLARI KALDIRMA ÇAĞRISINI DOĞU AFRİKA TOPLULUĞU YAPTI

    Doğu Afrika Topluluğu (EAC), 10 Haziran'da Burundi'nin kalkınmasının önünü açmak için AB ve ABD'ye bu ülkeye uygulanan yaptırımları kaldırma çağrısında bulunmuştu.

    Eski Başkan Barack Obama, 2015'teki siyasi kriz sonrası Burundi'de askeri ve güvenlik görevlilerine yaptırım uygulamaya başlamış ve ulusal bir acil durum ilan etmişti.

    ABD, Burundi ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldı #1

    (Albert Shingiro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu fotoğrafı kullandı.)

    AYRICA 11 KİŞİYE YAPTIRIM UYGULANMIŞTI

    ABD, ayrıca 11 kişiye mal varlığını dondurma ve vize kısıtlaması içeren yaptırımları da uygulamıştı.

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