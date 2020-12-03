ABD, Çinli şirketleri borsalarından çıkaracak tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, denetim standartlarına uymayan bazı Çinli şirketlerin, hisselerinin ABD borsalarında listelemelerini engelleyebilecek yasa tasarısını onayladığını ilan etti.

New York Times (NYT) gazetesine göre, Çinli şirketlerin ABD'deki hisse endekslerinden çıkarılmasına neden olabilecek yasa tasarısı, dün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı.

TASARI OY BİRLİĞİ İLE ONAYLANDI

Mayıs ayında Senatodan geçmesinin ardından Temsilciler Meclisi'ne gelen söz konusu tasarı, genel kurulda oy birliğiyle onaylandı.

ÇİNLİ ŞİRKETLER AMERİKAN DÜZENLEYİCİ STANDARTLARINA UYMUYOR

ABD Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kuruluna göre, Çinli şirketlerin ülke yasaları uyarınca bazı finansal bilgilerini ülke dışına çıkaramaması ve denetime açmaması Amerikan düzenleyici standartlarına uymuyor.

YASALAŞMASI İÇİN TRUMP’IN İMZASI GEREKİYOR

Tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gidecek.

Tasarının yasalaşması halinde Alibaba Group Inc. ve Baidu Inc. gibi Çinli şirketlerin, ABD borsalarında listelenmesinin önüne geçilebilecek.

Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy ve Maryland'den Demokrat Chris Van Hollen tarafından getirilen yasa tasarısı, 21 Mayıs'ta ABD Senatosunda oy birliğiyle kabul edilmişti.