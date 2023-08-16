ABD dış ticaret fiyatları temmuzda beklentilerin üzerinde arttı

ABD'nin ekonomi verilerinden dış ticaret rakamları da yakından takip ediliyor.
ABD İhracat fiyatları temmuzda yüzde 0,7 arttı. Ülkede Haziran 2022'den bu yana en büyük aylık artış gerçekleşti.
ABD ithalat fiyatları, haziranda yüzde 0,1 düştükten sonra geçen ay yüzde 0,4 arttı. Rakam, yüzde 0,2'lik bir kazanç tahminlerinden daha yüksekti.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Temmuz ayındaki artış, Haziran 2022'deki yüzde 1,1'lik artıştan bu yana en büyük aylık artış oldu. Hem tarım hem de tarım dışı ihracat için temmuz ayında yükselen fiyatlar, genel ilerlemeye katkıda bulundu.
İthal yakıt fiyatları
Haziran ayında yüzde 1,9 artan ithal yakıt fiyatları, temmuz ayında yüzde 3,6 artış gösterdi. Temmuz ayında yükselen petrol ve doğalgaz fiyatları artışta etkili oldu.
Haziran ayındaki yüzde 0,7'lik düşüşün ardından ihracat fiyatları temmuzda yüzde 0,7 arttı. Rakam ayrıca yüzde 0,2'lik artış beklentilerinin üzerinde geldi.
Yıllık bazda ABD ihracat fiyatları düştü
Bununla birlikte, Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, yıllık bazda ABD ihracat fiyatları Temmuz ayında yüzde 7,9 düştü.
Temmuz ayında ABD ithalatı için fiyat endeksi yıllık yüzde 4,4 düştü.