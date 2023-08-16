ABD dış ticaret fiyatları temmuzda beklentilerin üzerinde arttı

AA

ABD'nin ekonomi verilerinden dış ticaret rakamları da yakından takip ediliyor.

ABD İhracat fiyatları temmuzda yüzde 0,7 arttı. Ülkede Haziran 2022'den bu yana en büyük aylık artış gerçekleşti.

ABD ithalat fiyatları, haziranda yüzde 0,1 düştükten sonra geçen ay yüzde 0,4 arttı. Rakam, yüzde 0,2'lik bir kazanç tahminlerinden daha yüksekti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Temmuz ayındaki artış, Haziran 2022'deki yüzde 1,1'lik artıştan bu yana en büyük aylık artış oldu. Hem tarım hem de tarım dışı ihracat için temmuz ayında yükselen fiyatlar, genel ilerlemeye katkıda bulundu.