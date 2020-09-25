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    ABD ekonomisi için daha çok kamu desteği talebi

    ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin üyesi Charles Evans, koronavirüs krizinden çıkış için ABD ekonomisinin daha çok kamu desteğine gereksinimi olduğu uyarısında bulundu.
    • REUTERS
    • 25.09.2020 - 09:08
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    ABD ekonomisi için daha çok kamu desteği talebi

    ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) üyesi ve aynı zamanda Chicago Fed Başkanı olan Charles Evans, virüsün tamamen kontrol altına alınmasına kadar, ekonomide kapsamlı bir toparlanma yaşanmasının çok güç olduğunu vurguladı.

    Charles Evans

    “ABD’DE İŞİNİ YİTİRENLERE DAHA ÇOK DESTEK VERMEK GEREKİRDİ”

    Krizden en çok azınlıklar ve düşük gelirli ailelerin etkilendiğini de vurgulayan Evans, Washington'daki ABD yönetiminin, koronavirüs pandemisi nedeniyle işini yitirenlere daha çok destek vermemekle, "çok ciddi ve gereksiz riskleri" üstlendiklerine de dikkat çekti.

    Evans ayrıca, Fed'in kriz içindeki ekonomiyi desteklemek için bir çok aleti kullanmak istediğini de sözlerine ekledi.

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