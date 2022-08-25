ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı

ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 ile beklenenden daha az daraldığı açıklandı.

ABD tüm dünya ekonomilerini ilgi ile takip ettiği verilerden birini paylaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2022 yılının ikinci çeyreği olan nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,6 azalma yönünde açıkladı.

Ekonomi 0,8 küçülmesi beklenirken 0,6 küçüldü

İkinci çeyrekte GSYH verisinde hafif yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0,8 küçülmesi yönündeydi.

ABD ekonomisi teknik olarak resesyona girdi

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6'lık küçülme kaydetmişti. Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

AA'nın haberine göre, ikinci çeyreğe ait GSYH verisindeki revizyonda ise tüketici harcamaları ve özel stok yatırımlarındaki yukarı yönlü revizyonların konut sabit yatırımlarındaki aşağı yönlü revizyonla dengelenmesi belirleyici oldu.

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