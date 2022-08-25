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    ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı

    ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 ile beklenenden daha az daraldığı açıklandı.
    • 25.08.2022 - 16:51
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    ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı

    ABD tüm dünya ekonomilerini ilgi ile takip ettiği verilerden birini paylaştı.

    ABD Ticaret Bakanlığı, 2022 yılının ikinci çeyreği olan nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,6 azalma yönünde açıkladı.

    Ekonomi 0,8 küçülmesi beklenirken 0,6 küçüldü

    İkinci çeyrekte GSYH verisinde hafif yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0,8 küçülmesi yönündeydi.

    ABD ekonomisi teknik olarak resesyona girdi

    ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6'lık küçülme kaydetmişti. Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

    AA'nın haberine göre, ikinci çeyreğe ait GSYH verisindeki revizyonda ise tüketici harcamaları ve özel stok yatırımlarındaki yukarı yönlü revizyonların konut sabit yatırımlarındaki aşağı yönlü revizyonla dengelenmesi belirleyici oldu.

    ABD

    Diğer bulgular:

    • Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları ve eyalet ile yerel kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.
    • Aynı dönemde, ihracat ve kişisel tüketim harcamaları arttı.
    • Kişisel tüketim harcamalarındaki artış bu dönemde yüzde 1'den 1,5'e revize edildi.
    • Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 7,1 arttı.
    • Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 4,4 olarak korundu.

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