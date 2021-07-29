ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,5 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüyerek, beklenen 8,5 artışın gerisinde performans gösterdi.

Koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkide bulunduğu süreçler, salgının etkin olduğu ABD'de büyüme verilerini aşağıya çekti.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı nisan-haziran dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre ABD'de GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,5 arttı.

VERİLER KORONAVİRÜS SALGINI ÖNCESİ SEVİYEYE GELDİ

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüyerek beklentilerin gerisinde kalmakla birlikte aynı zamanda koronavirüs salgını önceki seviyesine döndü.

İLK ÇEYREK BÜYÜME VERİSİ REVİZE EDİLDİ

Ülke ekonomisinin ilk çeyreğe ait büyüme verisi ise yüzde 6,4'ten 6,3'e revize edildi.

ABD EKONOMİSİ 2020'DE DARALMIŞTI

ABD ekonomisi, koronavirüs salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemlerinin sonucu 2020'de yüzde 3,4 daralmıştı.

TÜKETİCİ HARCAMALARI ARTTI

Ülkede kişisel tüketim harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 11,8'lik artış gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 6,4 arttı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 6,1'lik artış kaydetti.