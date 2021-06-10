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    ABD enflasyonu beklentileri aştı

    Küresel ekonomiyi ilgilendiren haftanın en önemli verisi olan ABD enflasyonu mayıs ayında, yıllık bazda yüzde 5'lik ile beklentilerin üzerinde arttı ve 13 yılın zirvesine yaklaştı.
    • AA
    • 10.06.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 16:57
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    ABD enflasyonu beklentileri aştı

    ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

    ABD'de enflasyon 13 yılın ardından ilk defa yüzde 5'e çıktı. Piyasa beklentileri ABD enflasyonun yıllık bazda yüzde 4,7, aylık bazda ise yüzde 0,4 civarında artması yönündeydi. Endeksteki aylık artış ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.

    2008'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

    Ülkede TÜFE, mayısta yıllık bazda yüzde 5 artarak Ağustos 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı

    ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5 artarak beklentileri geride bıraktı.

    ABD enflasyonu beklentileri aştı #1

    İKİNCİ EL ARAÇLARDAKİ ARTIŞ BELİRLEYİCİ OLDU

    Mayısta en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 7,3 ile ikinci el araçlarda kaydedildi. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,4 artarken, enerji endeksinde değişiklik yaşanmadı.

    Çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 3,8 artarak beklentileri geride bıraktı. Söz konusu verinin yüzde 3,5 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE, nisanda yıllık yüzde 3 artmıştı.

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