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ABD enflasyonu beklentileri aştı

ABD enflasyonu beklentileri aştı

Küresel ekonomiyi ilgilendiren haftanın en önemli verisi olan ABD enflasyonu mayıs ayında, yıllık bazda yüzde 5'lik ile beklentilerin üzerinde arttı ve 13 yılın zirvesine yaklaştı.