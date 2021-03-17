ABD ham petrol stokları 1 milyon varil azaldı

ABD ham petrol stokları, analistlerin öngörülerinin çok üzerinde yükseldikten sonra yeniden azalmaya başladı.

ABD ham petrol stokları, ülke genelinde 12 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon varil geriledi.

BENZİN STOKLARI 926 BİN VARİL DÜŞTÜ

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute-API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 926 bin varil geriledi. ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 904 bin varil yükseldi.

HAM PETROL STOKLARINDAN 400 BİN ARTIŞ BEKLENİYOR

Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler EIA tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak. S&P Global Platts'ın düzenlediği anketinin sonuçlarına göre, EIA verilerinin ortalama olarak ham petrol stoklarını 400 bin varil arttığını göstermesi bekleniyor.

BRENT PETROL FİYATI DÜŞTÜ

Verinin açıklanmasının ardından mayıs teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,28 düşüşle 67,76 dolara, nisan teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 0,18 düşüşle 64,76 dolara geriledi.